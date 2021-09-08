«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاربعاء 08 سبتمبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 08 سبتمبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5176 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.3456 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2162 دينار، والليرة التركية 0.5387 دينار، والدولار الكندي 3.5689 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2045 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2299 دينار، والدينار التونسي 1.6233 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.5084 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 08 سبتمبر 2021: