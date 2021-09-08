“صنع الله” يناقش خطط التنمية المستدامة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اجتماعًا مع ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، ميلاني هينسين؛ لبحث فرص التعاون المستقبلية، وعقد شراكة مع البرنامج الانمائي.

وقال “صنع الله”، خلال الاجتماع الذي حضره مدير مكتب ليبيا بالبرنامج الإنمائي آمال المغربي: المؤسسة الوطنية للنفط تحت مظلة التنمية المستدامة ومن خلال شركائها، “ريبسول” و”توتال” و”أو إم في” و”اكينور”؛ نجحت في عقد شراكة ناجحة مع البرنامج الأممي، خلال السنوات الماضية، وكان الممول الأكبر للبرامج.

وأضاف رئيس المؤسسة: “نفذنا العديد من البرامج والمشاريع في عددٍ من البلديات، بينها أوباري والرجبان والزنتان وجادو والزاوية، ونحن على استعداد لمناقشة أي فرص مستقبلية للتعاون عبر ما تم توقيعه من اتفاقيات مع شركاء المؤسسة.

وتطرق الاجتماع، إلى جهود المؤسسة، فيما يتعلق بالتخفيف من الانبعاثات، واستغلال الغاز المحروق، والتناغم مع أهداف التنمية المستدامة، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ.

وتسعى “الوطنية للنفط”، لتنفيذ مشاريع مستقبلية؛ تستهدف بها المناطق المتاخمة للعمليات النفطية، والتوسّع في برامج الطاقات المتجددة النظيفة.

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