أسعار النفط ترتفع بفعل بطء عودة الإمدادات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، معوضة بعض الخسائر السابقة، حيث تلقت بعض الدعم من بطء استئناف الإنتاج في خليج المكسيك الأمريكي ومعاودة أنشطة التكرير، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.



وصعدت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.6 بالمئة إلى 68.78 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:43 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضها 1.4 بالمئة أمس الثلاثاء في أعقاب عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة، في حين ارتفع خام “برنت” بنسبة 0.5 بالمئة إلى 72.03 دولار للبرميل، بعدما هبط 0.7 بالمئة أمس.

ولا يزال المنتجون في خليج المكسيك يحاولون استئناف العمليات بعد تسعة أيام من اجتياح الإعصار “أيدا” للمنطقة برياح قوية وأمطار غزيرة.

وكان نحو 79 بالمئة من إنتاج الولايات المتحدة في خليج المكسيك متوقفا أمس الثلاثاء، وفقدت السوق حتى الآن حوالي 17.5 مليون برميل من النفط.

وتشكل الآبار البحرية في خليج المكسيك نحو 17 بالمئة من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية.

