“الدبيبة” يوضح خلال جلسة النواب المصروفات ..ومستجدات نقل مؤسسة النفط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أنه جاري تسوية أوضاع أو إعادة تشكيل المؤسسة الوطنية للنفط ووضعها القانوني والإداري ونحن ندرس في تغيير مقر المؤسسة إلى بنغازي ولا يوجد مانع بالخصوص

وتابع بالقول: أعطينا لوزارة الداخلية 700 مليون ووزارة الحكم المحلي 250 مليون ولا توجد لدي ميزانية ولابد الصرف من بند الطوارئ وخصصنا 500 مليون للضمان الاجتماعي “المتقاعدين” ، ووزارة الصحة مليار و200 والمراكز الطبية “الخمسة” 50 مليون وجامعة بنغازي 100 مليون ووزرات مختلفة صرفنا احتياجاتها بقيمة 100 مليون.

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