صنع الله يجتمع مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي في ليبيا (UNDP) لمناقشة عقد الشراكة بين الجهتين

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” يوم أمس الثلاثاء اجتماعا مع ممثلة برنامج الأمم المتحدة الانمائي في ليبيا ” ميلاني هينسين” ، ومن مكتب البرنامج في ليبيا حضرت “أمال المغربي”، وبحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة “مختار عبدالدائم” .

نوقش خلاله فرص التعاون المستقبلية وعقد شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي في ليبيا لتنفيذ برامج ومشاريع مستقبلية تستهدف بها المناطق المتاخمة للعمليات النفطية والتوسع في برامج الطاقات المتجددة النظيفة.

وأوضح صنع الله بأن المؤسسة تحت مظلة التنمية المستدامة ومن خلال شريكها ائتلاف ريبسول ، توتال ، او ام في ، واكينور ، نجحت في عقد شراكة ناجحة مع برنامج الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية وكانا الممول الأكبر لبرامج الأمم المتحدة في ليبيا وتم تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع في عدد من البلديات ومنها اوباري ، الرجبان ، الزنتان ، جادو ، الزاوية ، وأنهم على استعداد لمناقشة أي فرص مستقبلية للتعاون مع برنامج الأمم الانمائي من خلال ما تم توقيعه من اتفاقيات مع شركاء المؤسسة من الشركات النفطية الأجنبية مثل توتال ، وفنترسهال تخص التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

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