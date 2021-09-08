وزير الصناعة يوضح بخصوص موضوع الاستثمار في “الذهب”

أكد وزير الصناعة “أحمد أبوهيسة” خلال جلسة المساءلة بمجلس النواب أن الذهب هو موجود بالجنوب الليبي ويستنزف على مرئ كل الليبيين من شركات خارجية أجنبية تستثمر فيه بشكل أو بآخر .

وتابع بالقول: وهذه الثروة ذاهبة للهدر وقانوناً ليس به أي اعتراض ليتم الاستثمار في هذا المعدن والمؤسسة الليبية للتعدين مناط بها إبرام العقود بعد استيفاء الشروط القانونية لإنشاء الشركات سواء محلية أو أجنبية تستطيع أن تبرم العقود في كل المعادن بإستثناء المعادن الثمينة ومنها الذهب والفضة وعندما يتقدم أي مستثمر في هذا الشأن يتم إحالة الموضوع إلى مجلس الوزراء للقبول أو الرفض ولا يوجد أي شيء يمنع والذهب كالنفط والغاز ولا يوجد قانون يمنع ذلك .

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