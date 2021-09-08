اقتصاد

ميناء طرابلس يستقبل آلاف الأطنان من السكر والبضائع المتنوعة

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشركة الليبية للموانئ، عن قيام الفرق الفنية بميناء طرابلس البحري بأعمال المناولة للسفينة “أتلنتك موناكو”، التابعة للوكيل الملاحي “أمواج ليبيا”، المحملة “221” حاوية بضائع وسلع متنوعة.

وأعلنت إدارة الميناء عن وصول السفينة “إيفولتيون”، التابعة للوكيل الملاحية “الربان العالمية” وعلى متنها 22 ألف طن من السكر المكيس.

ويشهد ميناء طرابلس البحري حركةً ملاحيةً نشطةً، بوصول العديد من البواخر التجارية إلى أرصفة الميناء، وعلى متنها اللحوم المجمدة وآلاف الأطنان من الحبوب المتنوعة، والوقود الغاز وأكياس السكر وغيرها.

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قناة 218 الليبية

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