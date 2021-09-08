الدبيبة يوضح بالتفاصيل ديون الحكومات السابقة.. والمصروفات بالأرقام

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة”: نحن ننتظر اعتماد الميزانية، وكذلك كنا نظن بأننا سنتحاسب لعدم مطالبتنا بها ونتمنى أيضاً بأن يتم تسريع الميزانية وفي الحكم منذ أربع أشهر .

وأضاف بالقول: أما بخصوص المصروفات من ملف كورونا والكهرباء لم يحدد في ميزانية 1/12، فبذلك تم أخذه من الطوارئ ومستعدون بتفسير أي شئ لم يكن واضح .

وأشار إلى أنه تم إعطاء لوزارة الداخلية 700 مليون ووزارة الحكم المحلي تم صرف 200 مليون وصندوق الضمان الاجتماعي تم تخصيص له 500 مليون ووزارة الصحة تم صرف مليار و200 ألف والمراكز الرئيسية الخمسة تم صرف لها 50 مليون جامعة بنغازي 100 مليون وبعد الوزارات المختلفة لتغطية احتياجاتها 100 مليون وزارة المواصلات 150 مليون وذهبت هذه الأموال لإرجاع 13 طيارة خارج ليبيا منذ ست سنوات، حيث تعتبر هذه الزيادات في الميزانية لإرتفاع سعر الصرف وطلب بزيادة الميزانية.

أما بخصوص الديون فإن الحكومات السابقة يقدر الدين بها أكثر من 80 مليار، كما أن بند التنمية تم صرف 7 مليار ونحن طالبنا ب 20 مليار وتم تخصيص السبعة مليار لأجهزة الاستثمار ليتم تنفيذ المشاريع.

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