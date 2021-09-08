السلفادور تبدأ أولى تداولات العملة الرقمية بيتكوين

أعلنت جمهورية السلفادور، أصغر دول أمريكا الوسطى، عن بدئها بشكل رسمي وقانوني؛ في تداول العملة الرقمية بيتكوين.

ومررت السلفادور قانونًا، قبل ثلاثة أشهر، يقضي بإلزام التجار بقبول البيتكوين كعملة دفع، في حال توفر الإمكانيات الفنية، إلى جانب اعتمادها كعملة لسداد الضرائب.

ولن يتم فرض أي ضريبة أرباح رأسمالية على تداول البيتكوين، بحسب القانون، وتزامن ذلك مع إعلان الرئيس السلفادوري شراء بلاده عملة رقمية ممثلة في 400 بتكوين؛ سعيًا للبحث عن فرص استثمارية جديدة.

يذكر أن القرار ترك تحديد سعر العملة الرقمية أمام الدولار الأمريكي بصورة حرة، وفقًا لآليات السوق.

جديرٌ بالذكر أن السلفادور تتعامل بالدولار كعملة رسمية بدلاً عن العملة المحلية.

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