الجمعية العمومية للشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط تناقش الحسابات الختامية للسنوات 2010-2011-2012

عقد رئيس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط لاعتماد الحسابات الختامية للسنوات المنتهية 2010 – 2011 – 2012 بالمقر الرئيسي بمدينة طرابلس ، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية والمختصين من المؤسسة ورئيس لجنة الإدارة بالشركة الوطنية للحفر “عبد المولى أبو فايد” وأعضاء لجنة الإدارة والمختصين من الشركة، وعضو ديوان المحاسبة “رجب أبو خشيم” والمراجع الخارجي “إبراهيم الهوش” ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة.

حيث تم مناقشة الحسابات الختامية للسنوات 2010-2011-2012 والاستماع تقرير ممثل ديوان المحاسبة وتقارير المراجع الخارجي، وفى ختام الاجتماع قررت الجمعية العمومية اعتماد الحسابات الختامية للشركة عن السنوات المذكورة مع الأخذ في الإعتبار ملاحظات ديوان المحاسبة والمراجع الخارجي بالخصوص وحث الشركة على سرعة الانتهاء من اقفال الحسابات الختامية للسنوات اللاحقة.

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