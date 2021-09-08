الغويل: المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تتعلق بمساعدات فنية وتمويلية

قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل إن الاختلاف السياسي تسبب في زيادة حجم فجوة التمويل، مضيفا أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تتعلق بمساعدات فنية وتمويلية.

وأوضح الغويل في تصريحات لقناة “سي أن بي سي عربية” أن ليبيا لا تحتاج إلى الدعم المالي من صندوق النقد الدولي مع وفرة الموارد، وأكد أن الاقتصاد الليبي بحاجة إلى زيادة إنتاج النفط نتيجة للظروف الحالية.

وأشار الغويل إلى وجود خطط لرفع الإنتاج النفطي إلى مليوني برميل يوميا، وقال إن هناك توجها إلى مصادر تمويل خاصة من مؤسسات خارجية تمويلية وفقا للوائح والقوانين والتشريعات الليبية التي تحمي أموال المستثمرين.

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