خاص..إدارة الرقابة تنذر عدداً من المصارف بالإلتزام بتعليمات المركزي بتوفير السيولة للزبائن والتواصل مع أقسام الاصدار لإستلام الشحنات المطلوبة

قال مصدر بمصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار متابعة المصرف المركزي للمصارف التجارية لتنفيذ خطة توزيع السيولة ، التي تهدف إلى توفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية بشكل يومي ومنتظم ، ونظراً لما لوحظ من عدم امتثال بعض إدارات المصارف وفروعها لتعليمات المصرف المركزي الموجهة للمصارف التجارية والتعليمات المتفق عليها في الاجتماعات الدورية مع السيد المحافظ وفريق السيولة ، ومن خلال المتابعة الميدانية ، إدارة الرقابة على المصارف تنذر بعض إدارات المصارف التجارية وتطلب الإلتزام بتعليمات مصرف ليبيا المركزي بتوفير السيولة للزبائن والتواصل مع أقسام الاصدار لاستلام شحنات السيولة المطلوبة .

وقد أوضح المصدر بأن المصرف المركزي سيتخذ اجراءات صارمة ضد مدراء المصارف غير الملتزمة بفتح فروعها أمام الزبائن وعدم توفر سيولة بخزائن الفروع .

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