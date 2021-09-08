اقتصاد

خاص..إدارة الرقابة تنذر عدداً من المصارف بالإلتزام بتعليمات المركزي بتوفير السيولة للزبائن والتواصل مع أقسام الاصدار لإستلام الشحنات المطلوبة

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال مصدر بمصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار متابعة المصرف المركزي للمصارف التجارية لتنفيذ خطة توزيع السيولة ، التي تهدف إلى توفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية بشكل يومي ومنتظم ، ونظراً لما لوحظ من عدم امتثال بعض إدارات المصارف وفروعها لتعليمات المصرف المركزي الموجهة للمصارف التجارية والتعليمات المتفق عليها في الاجتماعات الدورية مع السيد المحافظ وفريق السيولة ، ومن خلال المتابعة الميدانية ، إدارة الرقابة على المصارف تنذر بعض إدارات المصارف التجارية وتطلب الإلتزام بتعليمات مصرف ليبيا المركزي بتوفير السيولة للزبائن والتواصل مع أقسام الاصدار لاستلام شحنات السيولة المطلوبة .

وقد أوضح المصدر بأن المصرف المركزي سيتخذ اجراءات صارمة ضد مدراء المصارف غير الملتزمة بفتح فروعها أمام الزبائن وعدم توفر سيولة بخزائن الفروع .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك