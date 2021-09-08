شكشك يقوم بمتابعة ميدانية لمستشفى العيون ومركز العزل بزاوية الدهماني

توجه رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اليوم الأربعاء بزيارة ميدانية لمستشفى العيون ومركز العزل بزاوية الدهماني، حيث تم الاطلاع على الواقع الفعلي لسير العمل بالمستشفى ومركز العزل الملحق به، والاستماع المباشر لاحتياجات العاملين وكذلك ملاحظات المستفيدين من خدماتهما.

وفي هذا المجال أشار شكشك إلى أن ما أظهرته المتابعة من تحسن إيجابي في حجم الخدمات التي تقدم والإنطباع الحسن حول مستوى تلك الخدمات، وفي ذات الوقت شدد على أهمية تكثيف الجهود للحفاظ على الجودة والإرتقاء بها، وأن خطة عمل الديوان في المتابعة الميدانية مستمرة ليس فقط لإظهار السلبيات أو تسجيل المخالفات ولكن لإحداث فارق من خلال التصحيح الفوري للمسار والوقوف على الإشكاليات ومعالجة حقوق الطرفين مقدم الخدمة والمستفيد منها.

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