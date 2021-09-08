اقتصاد

وزارة الصناعة تضع حجر الأساس لمصنع أسمنت بطبرق

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن عن وضع حجر الأساس لإنشاء مصنع جديد للأسمنت، على الطريق الرابط بين مدينتي طبرق والجغبوب.

المصنع الجديد المزمع إنشاؤه بمنطقة الشعبة جنوب مدينة طبرق، بطاقة إنتاجية تُقدر بمليون طن سنوياً، تعاقدت عليه المؤسسة الوطنية للتعدين، وسيُنفّذ عن طريق شركة الشهباء لصناعة الأسمنت، وفق الحساب الرسمي للوزارة على الفيسبوك.

يُذكر أن هذا المصنع يأتي ضمن خطة وزارة الصناعة والمعادن في توطين الصناعة في ليبيا، وتخفيف فاتورة الاستيراد، بالإضافة لحل مشكلة البطالة التي تُسجل معدلات عالية.رر

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قناة 218 الليبية

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