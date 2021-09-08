خاص.. إدارة الرقابة بالمركزي تخاطب مصرف الجمهورية بضرورة الإلتزام التام بالعمل على توفير السيولة بكافة فروعه ووكالاته وتوزيعها بشكل يومي

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة إدارة الرقابة بمصرف ليبيا المركزي إلى مصرف الجمهورية .

وأشارت المراسلة إلى أنه من خلال الزيارات الميدانية المفاجئة على بعض فروع مصرف الجمهورية بالمنطقة الغربية المتمثلة في جامعة الزاوية والحرشة وصرمان والمدينة صبراتة والزاوية للصيرفة الإسلامية يوم الخميس الموافق 2 سيتمبر وتبين عدم توزيع السيولة التقدية بالفروع المذكورة وأن آخر توزيع للسيولة كان خلال شهر يوليو 2021 .

حيث قالت إدارة الرقابة: نلفت إنتباهكم إلى ضرورة الإلتزام التام بالرسالة الدورية بشأن العمل على توفير السيولة بكافة فروع ووكالات المصرف وتوزيعها بشكل يومي على زبائن المصرف والتنبيه على إدارات المناطق والفروع التابعة للمصرف بالعمل على توفير السيولة بشكل يومي وتغدية آلالات السحب الذاتي بالنقدية ومتابعتها بشكل مستمر بما يسهل على الزبائن الحصول على السيولة النقدية .

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