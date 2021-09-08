مشاركة ليبية على مستوى الخارجية بمنتدى مصر للتعاون الدولي

مثّل وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي ليبيا في منتدى مصر للتعاون الدولي، الذي انطلقت أعماله الأربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة، تحت شعار “شراكات لتحقيق التنمية المستدامة”.

ويناقش المنتدى دور الشركات متعددة الأطراف في جهود إعادة البناء ما بعد كورونا، وتعزيز آليات التمويل الدولي للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، إضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي والتحول الأخضر، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري.

ويشارك في المنتدى عدد من ممثلي الحكومات من أفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

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