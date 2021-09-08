خاص.. إدارة الرقابة بالمركزي تراسل مصرف الوحدة بتوفير السيولة وتوجه تنبيه هام

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة إدارة الرقابة بمصرف ليبيا المركزي إلى مصرف الوحدة.

وتضمنت المراسلة أنه من خلال الزيارات الميدانية المفاجئة على بعض فروع مصرف الوحدة بالمنطقة الغربية المتمثلة في ابي عيسى-الزاوية يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر تبين عدم توزيع السيولة النقدية بالفروع المذكورة وأن آخر توزيع للسيولة كان خلال شهر يوليو 2021.

حيث نبهت إدارة الرقابة بضرورة الإلتزام التام بالرسالة الدورية بشأن العمل على توفير السيولة بكافة فروع ووكالات المصرف وتوزيعها بشكل يومي على زبائن المصرف والتنبيه على إدارات المناطق والفروع التابعة للمصرف بالعمل على توفير السيولة بشكل يومي وتغدية آلالات السحب الذاتي بالنقدية ومتابعتها بشكل مستمر بما يسهل على الزبائن الحصول على السيولة النقدية .

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