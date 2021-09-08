ضبط كمية من الأسلاك الكهربائية المسروقة بمنطقة الواحات

طرابلس 08 سبتمبر 2021 ( وال)- تمكن أعضاء حماية طاقة الكهربائية إدارة “الواحات” اليوم الأربعاء، من ضبط كمية من الأسلاك الكهربائية المخبئة بأحد الأماكن بالمنطقة.

وقالت وزارة الداخلية – في منشور لها عبر صفحتها الرسمية – إن الخارجين عن القانون قاموا بالاعتداء على خطوط نقل الطاقة دائرة “أجدابيا” جهد (33) خلال الفترة الماضية وسرقة أسلاك نحاسية مما تسبب في سقوط خمسة أبراج.

وأوضحت بأن إدارة حماية الطاقة الكهربائية “الواحات” شكلت فريق للتحقيق وجمع المعلومات عن الواقعة، حيث تم التعرف عن المكان الذي خبأت به الأسلاك المسروقة والقبض على أربعة أشخاص.

وأكدت الوزارة أنه اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالة المتهمين إلى جهات الاختصاص. (وال)

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