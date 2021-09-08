اجتماع هام بين المنفي والكبير ..تعرف على تفاصيله

عقد اليوم المجلس الرئاسي، بحضور رئيسه محمد المنفي، والنائبان موسى الكوني وعبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

تناول الاجتماع مناقشة العديد من القضايا التي تهم عمل المصرف، والتطورات المالية خلال الفترة الأخيرة، وكذلك السياسة النقدية وأداء القطاع المصرفي والمالي.

وناقش الاجتماع استكمال آليات توحيد مصرف ليبيا المركزي، ومناقشة نتائج تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات المصرف، الذي تم تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS .

من جهته قدم محافظ مصرف ليبيا المركزي، إحاطة بالخطوات والإجراءات التي اتخذها المصرف، للمحافظة على الاستدامة المالية للدولة، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والإجراءات المتخذة في مجال سياسة سعر الصرف، وحجم الإنفاق العام.

كما أكد المجلس الرئاسي خلال الاجتماع على ضرورة التعامل بمسؤولية مع نتائج وتوصيات تقرير المراجعة والتدقيق المالي، وأهمية عقد اجتماعات دورية، واستئناف المشاورات مع كافة المؤسسات لتقييم الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، وما يمكن اقتراحه من سياسات مالية في إطار رؤية اقتصادية متكاملة.

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