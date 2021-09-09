الخارجية الليبية تشارك في فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي

قام وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات “عمر كتي” ، بالمشاركة في منتدى مصر للتعاون الدولي الذي بدأ أعماله بالقاهرة اليوم الأربعاء 08 سبتمبر 2021 ، تحت شعار (شراكات لتحقيق التنمية المستدامة) ، وذلك بدعوة من وزيرة التعاون الدولي المصرية “رانيا المشاط” .

كما يحظى المنتدى بمشاركة رفيعة المستوى ، من ممثلي الحكومات من إفريقيا ، وأوروبا ، وأمريكا اللاتينية ، ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية ، والإقليمية ، وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني .

ويهدف المنتدى إلى تعزيز العمل المشترك ، من أجل دعم أجندة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وحشد الجهود الدولية ، لمواجهة التحديات ، التي تواجه العالم عقب جائحة كورونا وتحول دون تحقيق التنمية .

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