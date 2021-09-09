الخارجية تقوم بتنظيم اجتماع مع رؤساء البعثات لحلحلة الإشكاليات التي تواجه السفارات الليبية

قامت إدارة شؤون الأمريكتين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بتنظيم الاجتماع الافتراضي الأول مع رؤساء البعثات الليبية في الأمريكتين اليوم الأربعاء.

حيث أكد الوكيل على أن هذه المبادرة الخاصة بالتواصل مع البعثات في الخارج، كما تأتي في إطار خلق آلية دورية للتواصل المستمر والتشاور وتبادل وجهات النظر ومحاولة حلحلة الإشكاليات التي تواجه السفارات الليبية في الخارج وتحسين أدائها الدبلوماسي والقنصلي والاداري .

وفي ختام الاجتماع استعرض رؤساء البعثاتما تواجهه السفارات من إشكاليات مالية وإدارية، وكذلك الصعوبات التي تعترض تقديم الخدمات بالشكل الملائم للجاليات الليبية المتواجدة في بعض الدول.

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