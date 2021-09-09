“العكاري”: لهذه الأسباب الآمر أصبح ضروري إعادة النظر في سعر الصرف

كتب عضو لجنة سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي والخبير المصرفي “مصباح العكاري” عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك: “سعر الصرف”مهد لرئيس الحكومة أرضية صلبة في هذه الفترة بخلاف الحال على ما كان عليه في الحكومات السابقة التي كانت تواجه مشاكل كبيرة ، نقص حاد في السيولة، تمويل بالعجز في ميزانيتها ،سوق موازية تجاوزت 8 دينار نقدا 13 دينار بالصك .

وتابع بالقول: اليوم الحكومة أصبحت لها القدرة على دفع مستحقات المواطنيين مثل تفعيل قانون 27/2013 الخاص بمنحة الزوجة والأبناء والذي دفع منه أكثر من 2 مليار دينار ، وإصلاح مرتبات ذوي الدخل المحدود وقروض الشباب وميزانية لمشاريع التنمية ، وفائض إلى حد الآن بين المصروفات الحكومية والإيرادات السيادية تجاوز 25 مليار دينار وكذلك فائض في ميزان المدفوعات .

وأفاد “العكاري” بالقول: والآن وبعد مرور أكثر من ثمانية أشهر ونظراً لما يمر به العالم من موجة غلاء متعددة الأسباب فإن الآمر أصبح ضروري إعادة النظر في سعر الصرف (محاربة التضخم هي أهم اهداف البنك المركزي في أي دولة في العالم ) وذلك من خلال اجتماع مهم يضم ريئس الحكومة ومجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي من أجل وضع خارطة طريق واضحة بشأن ضبط الانفاق العام والبدء في مرحلة تعديل سعر الصرف حتي يحدث انخفاض حقيقي في سعر الواردات الخارجية .

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