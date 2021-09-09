«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الخميس 09 سبتمبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 09 سبتمبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.517 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.3409 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2204 دينار، والليرة التركية 0.532 دينار، والدولار الكندي 3.5545 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2043 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2298 دينار، والدينار التونسي 1.621 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.5086 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 09 سبتمبر 2021: