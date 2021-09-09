“المركزي” يكشف حجم السيولة النقدية الموجّهة لمصارف المنطقة الشرقية

كشف مصرف ليبيا المركزي بطرابلس عن بيانات توزيع السيولة النقدية الموجّهة للمصارف التجارية بالمنطقة الشرقية، خلال شهر سبتمبر الجاري.

وبلغ إجمالي السيولة المالية الموزعة على أربعة مصارف، حوالي 175 مليون دينار، حصل مصرف الجمهورية ببنغازي على النصيب الأكبر بسيولة مالية بلغت 80 مليون دينار، تلاه مصرف شمال إفريقيا ببنغازي بسيولة قدّرت بـ 20 مليون دينار، والمصرف التجاري الوطني بمبلغ 50 مليون دينار، بينما حصل مصرف الوحدة على 25 مليون دينار، وذلك وفق بيان لـ”المركزي” على حسابه الرسمي في “فيس بوك”.

يُذكر أن المصرف المركزي كشف عن خطة لمعالجة أزمة السيولة النقدية، مع ارتفاع قيمة ودائعه؛ نتيجة ارتفاع عوائد بيع النقد الأجنبي، إلا أن المشكلة تعدّ أكثر تفاقمًا في مصارف المنطقة الشرقية، في ظل استمرار انقسام إدارة المركزي.

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