ميناء السدرة والهروج يعلنان توقف صادرات النفط

طرابلس 09 سبتمبر 2021 (وال) -أفاد مهندسان في ميناءي السدرة والهروج، إن محتجين أوقفوا صادرات النفط الخام منهما، فيما ذكر مهندسون آخرون أن الإنتاج في الحقول التي تغذي الميناءين لم يتأثر.

وقال المهندسون إن ثلاث ناقلات بانتظار التحميل في السدرة وواحدة في الهروج.

وفي وقت سابق، قال وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون، إن ليبيا ستكافح للحفاظ على مستويات إنتاجها النفطي.

وأوضح محمد عون في تصريح لوكالة “بلومبرغ”، أن ليبيا تضخ حوالي ( 1.3 ) مليون برميل من الخام يوميا، وتهدف إلى زيادتها إلى (1.5) مليون، بحلول نهاية العام 2021.( وال طرابلس) س خ.

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