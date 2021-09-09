العابد يؤكد على دعم ليبيا لمنظمة العمل العربية وأنشطتها

اجتمع وزير العمل والتأهيل “علي العابد” اليوم الخميس مع مدير عام منظمة العمل العربية “فائز المطيري” وذلك على هامش مؤتمر العمل العربي الدورة 47المنعقد حاليا في القاهرة .

كما أكد “العابد” على دعم ليبيا لمنظمة العمل العربية وأنشطتها، التي تخدم الوطن العربي كافة، إضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول الأعضاء وما حققته المنظمة من نجاحات في دراساتها وخططها الاستراتيجية؛ كما تم استعرض آفاق التعاون بين ليبيا ومنظمة العمل العربية .

وأضاف “المطيري” مؤكداً على ضرورة تفعيل وتعزيز ودعم التعاون الاقتصادي، وتبادل المعلومات والخبرات، والعمل على إزالة العقبات والحواجز من أجل التكامل بين الدول العربية، والوصول إلى آليات جديدة ومتطورة، لإحداث التكامل الإقليمي العربي الشامل.

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