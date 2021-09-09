اقتصاد

خاص..بالأرقام: التجاري الوطني يفصح عن الإيداعات والسحوبات

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قالت الإدارة العامة للمصرف التجاري الوطني بطرابلس لصحيفة صدى الاقتصادية: وصلت قيمة الايداعات والشحنات النقدية المستلمة من مصرف ليبيا المركزي والزبائن نهاية الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر اليوم 09-09-2021 م 15,000,000 مليون دينار بينما بلغ إجمالي السحوبات 35,692,000 د.ل مليون .

وأكدت الإدارة أن سقف السحب النقدي 5000 د.ل شهرياً مع إمكانية السحب من خلال آلات السحب الذاتي .

وكشفت الإدارة أن هذه الخطة موزعة على جميع فروع المصرف التجاري الوطني ومناطقه بليبيا لتوفير السيولة النقدية بكافة فروعه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك