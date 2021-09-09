خاص..بالأرقام: التجاري الوطني يفصح عن الإيداعات والسحوبات

قالت الإدارة العامة للمصرف التجاري الوطني بطرابلس لصحيفة صدى الاقتصادية: وصلت قيمة الايداعات والشحنات النقدية المستلمة من مصرف ليبيا المركزي والزبائن نهاية الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر اليوم 09-09-2021 م 15,000,000 مليون دينار بينما بلغ إجمالي السحوبات 35,692,000 د.ل مليون .

وأكدت الإدارة أن سقف السحب النقدي 5000 د.ل شهرياً مع إمكانية السحب من خلال آلات السحب الذاتي .

وكشفت الإدارة أن هذه الخطة موزعة على جميع فروع المصرف التجاري الوطني ومناطقه بليبيا لتوفير السيولة النقدية بكافة فروعه.

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