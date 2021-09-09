عضوا مجلس الإدارة بالشركة العامة للكهرباء يقومان بزيارة ميدانية لمحطة كهرباء السرير الغازية

طرابلس 09 سبتمبر 2021 (وال) -قام عضوا مجلس الإدارة بالشركة العامة للكهرباء، مهندس عبد الحكيم الفرجاني، ومهندس مجدي الفيتوري، ومساعد المدير العام لشؤون التشغيل، مهندس صلاح الخفيفي ومدير الإدارة العامة للإنتاج، مهندس كمال ضو ومساعده، مهندس خير الله الحضيري، أمس الأربعاء، بزيارة ميدانية لمحطة كهرباء السرير الغازية.

وتهدف الزيارة بحسب ما أوردته الشركة في صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، اإلى لإطلاع على سير أعمال صيانة الوحدة الثانية بقدرة ( 250 ) ميجاوات، التي تقوم بها شركة سيمنس الألمانية بالتعاون مع فرق الصيانة العاملة في المحطة.

وأكدت الشركة أنه من “المتوقع” الإنتهاء من أعمال الصيانة والدخول بها على الشبكة خلال الأيام القليلة القادمة، كما شملت الزيارة عقد اجتماع موسع مع مدير المحطة والعاملين بها، وتقديم عرض مرئي تناول الوضع الحالي للمحطة والمشاكل الفنية التي تواجهها وتذليل كافة الصعوبات لمعالجتها.(وال طرابلس) ف م/ س خ.

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