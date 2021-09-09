البريقة للنفط تنأى عن نفسها مسؤولية الازدحام الحاصل ..وتوضح الأسباب

قالت شركة البريقة لتسويق النفط أنها تنأى بنفسها عن مسؤولية الازدحام الحاصل أو الذي سيحدث نتيجة قيام بعض سائقي الوقود بالمدينة بإيقاف نقل الوقود داخل المدينة وخارجها احتجاحاً على اشتراط الشركة أن توفر تصريح هيئة السلامة الوطنية كشرط أساسي للسماح لها بنقل الوقود وذلك لحماية الأرواح .

وأوضحت أن الإجراء الذي يرفضه بعض السائقين بالمخالفة لتواجد أي مركبة محملة بالوقود على الطرقات والشركة إذ تنشر ذلك فإنها تحيل الأمر لجهات الاختصاص بالمدينة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات تفادياً لخلق اي إرباك في عملية التزويد وتؤكد الشركة بإنهاء لن تسمح او توافق على استعمال سيارات نقل الوقود إلا بتوفر اشتراطات السلامة حماية للارواح والممتلكات.

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