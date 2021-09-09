اقتصاد

ارتفاع نسبة الفقراء في لبنان إلى 74 %

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت منظمة الإسكوا تقريراً أظهر ارتفاع نسبة الفقراء في لبنان من 55% خلال عام 2020، إلى 74 % .

من جهتها اقترحت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا لإمكانية مشاركة طبقة الأغنياء الذين يملكون 91 مليار دولار في القضاء على الفقر، وذلك من خلال تقديم مساعدات سنوية لا تتعدى نسبة 1% من ثرواتهم.

وتزامن تقرير الإسكوا مع استمرار انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار، إضافة لارتفاع معدلات التضخم وتدني المستوى المعيشي، وشبه انعدام الغاز والوقود.

وناقش وزير الخارجية السوري فيصل المقداد -في وقت سابق- رفقة وفد لبناني، تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لاستئناف الضخ في خط الغاز العربي الذي يصل الآبار المصرية بسوريا ولبنان عبر الأردن نظرا لافتقار لبنان إلى محطات تعمل بالغاز الطبيعي.

 

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قناة 218 الليبية

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