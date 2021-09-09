النقل البري تناقش مع مصلحة الطرق والجسور والموارد المائية الحمولات الزائدة للشاحنات على الطرق العامة وضبط المخالفين

عقدت مصلحة النقل البري اجتماع ضم كل من مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص “الصديق الشيباني” ورئيس مصلحة النقل البري ورئيس مصلحة الطرق والجسور ومدير إدارة البحوث والدراسات بوزارة الموارد المائية، وبحضور عدد من مدراء الإدارات والمختصين بالجهات المذكورة.

نوقش خلاله العديد من المواضيع ذات الإهتمام المشترك من ضمنها الحمولات الزائدة للشاحنات على الطرق العامة وتوزيع الموازين لضبط الشاحنات المخالفة.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة توحيد الجهود والاتفاق على تشكيل ثلاثة لجان فنية مشتركة من المختصين بكل من مصلحة النقل البري والإدارة العامة للمرور ومصلحة الطرق والجسور وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ووزارة الموارد المائية لتحديد النقاط السوداء واقتراح معالجتها والجهة المسؤولة عن المعالجة بما يخدم الصالح العام للبلاد.

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