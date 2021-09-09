صنع الله يجتمع بالمدير الإقليمي لشركة هاليبورتون الأميركية

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، صباح الخميس بالمدير الإقليمي لشركة هاليبورتون الأميركية كولبي فيوزر.

وناقش الطرفان في الاجتماع أهم المشاريع المشتركة التي من شأنها أن ترفع معدلات الإنتاج، بالإضافة إلى بحث مواضيع استحقاقات الشركة المتأخرة السداد بسبب تأخر إقرار الميزانية، وتأثير هذا التأخير سلباً على مدى مشاركة الشركة في تطوير الحقول.

كما تم نقاش عدد من البرامج التدريبية التي ستقوم بها الشركة الأميركية بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى إجراءات الأمان المتبعة في العمل في ظل انتشار فيروس كورونا.

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