رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للموانىء يلتقي بالقنصل الإيطالي في بنغازي

بنغازي 09 سبتمبر 2021 (وال) -التقى القنصل الإيطالي في بنغازي السيد كارلوس باتوري، اليوم خلال زيارته لميناء بنغازي البحري، ب الكابتن يزيد بوزريدة، وبحضور أعضاء من وزارة الخارجية، و مدير مكتب شؤون مجلس إدارة الشركة السيد صلاح السنوسي.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية، حول زيارته للميناء، صرح القنصل “أن الهدف من الزيارة، هو استكشاف المنشآت الاقتصادية في ليبيا والتواصل معها، وتفعيل الاتفاقيات السابقة، وإبرام اتفاقيات اقتصادية جديدة.

مضيفا أننا نسعى لإنشاء جسور مع المنطقة الحرة في بنغازي، من أجل تعريف رجال الأعمال الإيطاليين والشركات الإيطالية، لتعم الاستفادة على البلدين”.(وال بنغازي) ه ع / س خ.

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