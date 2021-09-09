ليبيا الرابعة عربيًا ضمن الأرخص تكلفة إنترنت لعام 2021

بنغازي 09 سبتمبر 2021 (وال)- احتلت دولة ليبيا الترتيب الرابع عربيًا والثلاثين عالميًا؛ في الأرخص تكلفة لأسعار الإنترنت ضمن قائمة شملت 230 دولة في العالم في 2021 وفقًا لموقع “كابل”.

ووفقا للجدول العالمي الذي أعده الموقع تم حساب متوسط؛ تكلفة 1 جيجابايت للهاتف المحمول، مقارنتها ببيانات 230 دولة؛ حيث جاء تصنيف ليبيا ضمن الدول التي يكلف سعر 1 جيجابايت فيها أقل من دولار أمريكي.

وأوضح موقع “كابل” أن السبب في رخص تكلفة الإنترنت في البلدان الأقل سعرًا، لامتلاكهم بنية تحتية ممتازة، ما يمنح الجهات المزودة للخدمات القدرة على تقديم كميات كبيرة من البيانات ويؤدي بدوره لخفض سعر الجيجابايت.

ويختص موقع “كابل” البريطاني بمقارنة الاتصالات دوليًا، ويتابع مقدمي خدمات الاتصالات الرائدين في العالم منذ ما يقارب 10 سنوات.

وحلت السودان الأولى عربيًا والرابعة عالميًا، والجزائر الثانية عربيًا والسادسة عشر عالميًا في الدول الأرخص تكلفة للإنترنت، وأما مصر فحلت في المرتبة الخمسين، والأردن السابعة والسبعين، والسعودية الثانية والثمانين عالميًا.

وجاء ترتيب ليبيا في القائمة الأكثر انخفاضًا لأسعار الإنترنت، متقدمة على أوكرانيا والدنمارك والمملكة المتحدة وغيرها، وتفوقت عربيًا على تونس ومصر والسعودية وقطر والمغرب والأردن. (وال) إ م

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