“الدبيبة” يتفق مع قيس سعيد على التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية لإعداد بروتوكول موحد لعودة الحركة البرية والجوية في أقرب وقت

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بزيارة رسمية إلى دولة تونس ظهر اليوم، وإجراء لقاء مع رئيس دولة تونس قيس سعيد، حضره وزراء الصحة، والداخلية، والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة ومن الجانب التونسي وزير الداخلية وعدد من مستشاري رئيس الجمهورية.

تناول الاجتماع سبل تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالين الأمني واللقتصادي، كما تم بحث مسألة فتح المعابر الحدودية بين البلدين.

حيث تم الاتفاق على التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية في البلدين لإعداد بروتوكول موحد لعودة الحركة البرية والجوية بين البلدين في أقرب وقت ممكن.

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