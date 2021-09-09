استئناف السفارة الألمانية بليبيا عملها بطرابلس

تم اليوم استئناف السفارة الألمانية لدى ليبيا، العمل بالعاصمة طرابلس، اليوم الخميس ” 9 سبتمبر 2021 “، بعد إغلاق دام نحو 8 سنوات .

حيث قام وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بافتتاح السفارة الألمانية بحضور وكيل وزارة الخارجية لشؤون السياسة محمد عيسى ، والسفير الألماني لدى ليبيا السيد ميشائيل أونماخت وعدد من المسؤولين الدبلوماسيين .

من جهته أكد وكيل وزارة الخارجية حرص حكومة الوحدة الوطنية على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل البعثة الدبلوماسية الألمانية وكافة البعثات الدبلوماسية العاملة في ليبيا ، آملاً ان يبدأ القسم القنصلي بالسفارة تقديم الخدمات والتسهيلات فيما يخص منح تأشيرات للمواطنيين الدخول لألمانيا في أقرب وقت ممكن .

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