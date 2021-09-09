شركة البريقة تخلي مسؤوليتها عن عدم توفر الوقود داخل مدينة مصراتة وخارجها

طرابلس 09 سبتمبر 2021 (وال)- أخلت شركة البريقة لتسويق النفط الخميس، مسؤوليتها عن الازدحام الحاصل أو الذي سيحدث نتيجة قيام بعض سائقي الوقود، بإيقاف نقل الوقود داخل مدينة مصراتة وخارجها، احتجاجًا على اشتراط الشركة توفر تصريح هيئة السلامة الوطنية، كشرط أساسي للسماح لها بنقل الوقود وذلك لحماية الأرواح.

وقالت الشركة – في بيان لها عبر صفحتها الرسمية – إنها تحيل الأمر لجهات الاختصاص بالمدينة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تفاديًا لخلق أي إرباك في عملية التزويد.

وأكدت الشركة في بيانها أنها لن تسمح باستعمال سيارات نقل الوقود إلا بتوفر اشتراطات السلامة حماية للأرواح والممتلكات. (وال)

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