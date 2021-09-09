موقع كابل: ليبيا إحتلت الترتيب الرابع محلياً والثلاثون عالمياً في أرخص تكلفة لأسعار الإنترنت

أعلنت الشركة القابضة للإتصالات بأن ليبيا إحتلت الترتيب الرابع عربياً والثلاثون عالمياً في الأرخص تكلفة لأسعار الإنترنت ضمن قائمة شملت 230 دولة في العالم في 2021 وفقا لموقع “كابل”.

حيث يفيد الجدول العالمي الذي أعده الموقع فتم حساب متوسط تكلفة 1 جيجابايت للهاتف المحمول ومقارنتها ببيانات 230 دولة حيث جاء تصنيف ليبيا ضمن الدول التي يكلف سعر 1 جيجابيت فيها أقل من دولار أمريكي.

وأفاد موقع “كابل” أن السبب في رخص تكلفة الإنترنت في البلدان الأقل سعرا لامتلاكهم بنية تحتية ممتازة ما يمنح الجهات المزودة للخدمات القدرة على تقديم كميات كبيرة من البيانات ويؤدي بدوره لخفض سعر الجيجابايت.

وجاء ترتيب ليبيا في القائمة الأكثر انخفاضا لأسعار الإنترنت متقدمة على أوكرانيا والدنمارك والمملكة المتحدة وغيرها وتفوقت عربيا على تونس ومصر والسعودية وقطر والمغرب والأردن.

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