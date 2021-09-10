أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية يؤكدون دعمهم للوطنية للنفط في الحصول على الميزانيات اللازمة لتنفيذ مشاريع الجنوب

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الخميس اجتماعاً مع عدداً من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، وبحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبد الدائم، وعبر الدائرة المغلقة “خليفة عبد الصادق” المستشار الأول لرئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي المكلف لشركة مرزق.

حيث تم خلال الاجتماع بحث حزمة من الموضوعات التي تهم مناطق الجنوب، أهمها مشروع مصفاة الجنوب لتكرير النفط، ومشروع استخلاص غاز الطهي من شعلة حقل الشرارة.

وأكد النواب تأييدهم ودعمهم الكاملَيْن لتنفيذ هذه المشاريع الاستراتيجية التي تدفع في اتجاه تحسين الأوضاع بالجنوب من النواحي كافة، واطَّلع على الخطوات التي اتخذتها المؤسسة اتجاه هذا الجانب، وما اتُّخذ من إجراءات ومراسلات مع الجهات العليا بالدولة الليبية، مؤكدين على دعمهم الكامل للمؤسسة ومساعدتها في الحصول على الميزانيات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع بالجنوب.

من جانبه أكد صنع الله على ضرورة إيلاء الاهتمام الكافي لمثل هذه المشاريع المهمة وتوفير الميزانيات اللازمة لتنفيذها، إذ تعتبر ذات أهمية بالغة وتخفف المعاناة عن سكان هذه المناطق من ناحية توفر المحروقات وكذلك غاز الطهي، إضافة إلى تحقيق أهداف أخرى متعلقة بالجانب البيئي بتخفيف الانبعاثات في الهواء.

وأضاف موضحاً أن تنفيذ مثل هذه المشاريع الكبرى يحفز الاقتصاد المحلي والوطني، ويخلق فرص عمل كثيرة في المناطق المحيطة، معربا عن أمله في دعم النوابُ للمؤسسةَ في الحصول على الميزانيات الكافية لتنفيذ هذه المشاريع الحيوية لما فيه الصالح العام.

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