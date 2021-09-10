صنع الله يبحث مع شركة هاليبورتون الأمريكية موضوع تأخر الميزانية وتأثيرها على إيرادات الشركة بالإضافة إلى الديون المتراكمة على القطاع

التقى رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الخميس، مع المدير الإقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا لشركة هاليبورتون الأمريكية “كولبي فيوزر” .

تناول الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وكذلك الخدمات التي تقدمها الشركة للشركات المشغلة لأجل رفع معدلات الإنتاج واستدامته لدعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى بعض من المشاريع الهامة التي تقوم هاليبورتون بتنفيذها ومنها عمليات حفر أبار النفط وصيانة الأبار والحفر المائل في بعض من المواقع النفطية التابعة لشركات المؤسسة الوطنية للنفط،

كما تم مناقشة موضوع تأخر الميزانية وتأثيرها على إيرادات الشركة والديون المتراكمة على القطاع وأن التأخر في دفع مستحقات الشركات الخدمية سيأثر سلباً على استقرار ورفع الإنتاج والأعمال التي لها علاقة بتطوير الحقول النفطية المكتشفة والغير المطورة والمستهدفة للتطوير.

وفي الختام تم التطرق إلى الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الشرك لتواكب عمليات الشركة في مختلف مواقع النفطية وذلك للوقاية من فيروس كوفيد 19 وحماية المستخدمين بتلك المواقع .

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