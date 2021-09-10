عون يؤكد على أن إدارة التنمية المستدامة أصبحت مؤخراً تحت وزارة النفط مباشرة في الهيكلية الجديدة

عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” اليوم الخميس اجتماعاً، مع عمداء بلديات جالو واجخره وأوجله.

تناول الاجتماع مناقشة المشاكل والصعوبات والمعوقات التي تعاني منها هذه البلديات، وكذلك حل مشكلة خريجين التخصصات النفطية، وإيجاد فرص العمل في الشركات النفطية، بالإضافة إلى تفعيل جهاز تنمية وتطوير المناطق النفطيه،وكذلك مشاريع التنمية المستدامة وحل مشكلة التلوث البيئي الناتج عن الانبعاثات الغازية في العمليات النفطية، وأيضاً الإسراع في تنفيذ الطريق الصحراوي السريع اجدابيا – الواحات – الكفره وتفعيل خط طيران جوي بين مدن الحوض إلى طرابلس والكفره وبنغازي.

ومن جهته أكد الوزير على إلتزام الوزارة بحقوق هؤلاء السكان، مؤكداً بأنه سيتم النظر بكل المطالب ذات العلاقة بوزارة النفط والغاز، مفيداً بأن إدارة التنمية المستدامة أصبحت مؤخراً تحت وزارة النفط مباشرة في الهيكلية الجديدة.

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