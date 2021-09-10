بعثة الأمم المتحدة تنشر تفاصيل هامة حيال تقديم الكبير والحبري إحاطة باجتماع اليوم مع الأطرف الدولية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا عن تقديم محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ونائبه علي الحبري، اليوم إحاطة إلى الجلسة العامة لعملية برلين التي عقدتها الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية (الولايات المتحدة ومصر والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) حول الكيفية التي يعتزمان بها توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وإطلع المجتمعين على عملية المراجعة المالية التي يسرتها الأمم المتحدة وأجرتها شركة ديلوايت وتم التأكيد على التوصيات الخمسة عشر وخارطة الطريق لعملية إعادة التوحيد.

كما قدم محافظ المصرف ونائبه إيجازاً حول جهود كل منهما للمضي قدماً في عملية إعادة التوحيد وشددا على وجوب توحيد هذه المؤسسة.

ومن جهتهم أكد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية على أهمية وجود مصرف مركزي موحد للعملية السياسية واستقرار ليبيا.

وقالت البعثة؛ ومن المتوقع أن يقوم كلا الفرعين في وقت قريب بتعيين فرق فنية وأن تجتمع هذه الفرق الفنية لبذل المزيد من الجهود لتوحيد مصرف ليبيا المركزي.

وأفادت إن وجود مصرف مركزي موحد من شأنه أن يؤدي إلى تحسين الاقتصاد وزيادة الاستثمار الأجنبي وتحقيق الرخاء للشعب الليبي.

وأعربت الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي عن استعدادهم لتقديم الدعم الكامل لجهود إعادة التوحيد.

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