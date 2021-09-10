برعاية الحكم المحلي .. انطلاق اجتماعات لجنة “برنامج التعافي والإستقرار” 

طرابلس 10 سبتمبر 2021 (وال) _ إنعقد بمقر وزارة الحكم المحلي اجتماع اللجنة الفنية (الثالث عشر)، لبرنامج التعافي والإستقرار والتنمية الاجتماعية والإقتصادية في ليبيا.

هذا وترعى الاجتماع وزارة الحكم المحلي، و اللجنة الفنية لبرنامج التعافي والإستقرار، والتنمية الاجتماعية والإقتصادية في ليبيا، والممول من الاتحاد الأوروبي، بتنفيذ الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، ومنظمة اليونيسيف، ومنظمة الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وناقشت اللجنة عدة بنود وفق جدول أعمالها المطروح وعبر تطبيق (الزووم)، حيث تم التواصل مع باقي أعضاء اللجنة وإعتماد محضري الاجتماع (الحادي عشر والثاني عشر) ومناقشة جدول الأعمال المطروح. (وال _ طرابلس) ع م / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال