شركة الكهرباء تبحث مع سيمنس الألمانية سُبل تعزيز  التعاون في مجال صيانة وحدات الإنتاج

السرير 10 سبتمبر 2021 (وال)- أجرى وفدا شركة العامة للكهرباء وشركة سيمنس الألمانية الخميس، جولة ميدانية لمرافق محطة السرير الغازية، للوقوف على الأوضاع التشغيلية التي تسببت في تدني مستوى الإنتاج.

هذا وقد أجرى الوفد الذي ضم أعضاء من مجلس الإدارة ومديري الإنتاج، بجولة ميدانية التي استمرت على مدى يوميين متتاليين لمرافق المحطة، للوقوف على الأوضاع التشغيلية التي تسببت في تدني مستوى الإنتاج، وتوفير الاحتياجات الضرورية لمشغلي المحطة، للرفع من قدراتهم الوظيفة حتى يتمكنوا من أداء واجبهم على أكمل وجه .

عقب الزيارة؛ أجري لقاء تقابلي بين الشركة وممثلي شركة سيمنس الألمانية، للتباحث ومناقشة عددا من المواضيع، بما فيها إمكانية إجراء أعمال الصيانة للوحدة الثالثة بمحطة السرير الغازية، والإسراع في استكمال أعمال الصيانة للوحدة الثانية، والمتوقع الدخول بها على الشبكة الكهربائية خلال الأسبوع المقبل، حسب ما تم الاتفاق عليه بما يمكن الشركة من خفض نسبة العجز الحاصل في الشبكة. (وال) ف م/ ر ت

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