استئناف عمليات التحميل بميناءين نفطيين بعد التوقف

ذكرت صحيفة ” The Globe and Mail ” الكندية اليوم الجمعة نقلا عن المؤسسة الوطنية للنفط ومهندسان يعملان في الحقول النفطية إن عمليات التحميل في موانئ النفط في السدرة ورأس لانوف استؤنفت يوم الجمعة بعد توقف.

وأوضح مهندس إن الصادرات لا تزال متوقفة في محطة ثالثة في ميناء حريقة البحري، حيث منع الناس عمليات التحميل.

بلغ إنتاج النفط الليبي أكثر من 1.3 مليون برميل يوميًا ، لكن انعدام الأمن والانقسامات السياسية والخلافات المتعلقة بالميزانية تهدد الإنتاج ووقف الصادرات في مختلف الحقول و الموانئ وفقا للصحيفة.

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