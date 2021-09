النفط يرتفع مدعوماً بتوقعات تراجع الإمدادات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مدعومة بتوقعات بتراجع الإمدادات في الولايات المتحدة نتيجة الإعصار أيدا، كما عززت آمال التجارة بين واشنطن وبكين الإقبال على الأصول مرتفعة المخاطر، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.



ولا يزال حوالي ثلاثة أرباع إنتاج النفط البحري في منطقة الخليج الأمريكي، أو حوالي 1.4 مليون برميل يوميا، متوقفا منذ أواخر أغسطس 2021.

وأظهرت أرقام هذا الأسبوع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2019.

وارتفع خام “برنت” بنسبة 1.7 بالمئة إلى 72.65 دولار، بحلول الساعة 08:25 بتوقيت غرينتش. وبلغ خام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي 69.19 دولار بارتفاع نسبته 1.5 بالمئة.

حصلت أسواق النفط والأسهم أيضا على دفعة من أنباء مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ. وقال محللون إن المكالمة عززت الآمال في علاقات أكثر دفئا والمزيد من التجارة العالمية.

