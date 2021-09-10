“الدبيبة” يتفق مع رئيس الوزراء المالطي زيادة حجم الاستثمارات بين البلدين وعدة إجراءات هامة

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه برئيس الوزراء المالطي بإتفاق البلدين على عدة من الإجراءات أهمها زيادة حجم الاستثمارات بين البلدين وإصدار عدد من الإجراءات التي تساهم في تسهيل الإقامة والتأشيرات والإجراءات المصرفية المختلفة من قبل دولة مالطا.

كما تم توقيع اتفاقية بين وزارتي المواصلات في البلدين بشأن فتح المجال الجوي بين البلدين بعد الانتهاء من إعداد البروتوكولات المطلوبة.

كذلك عقد لقاء بين وزراء الداخلية والعدل والدفاع لمناقشة عدد من الملفات المهمة بخصوص الجالية الليبية ومعالجة بعض الملفات الخاصة بالتهريب والحد منها والاتفاق على عقد اللجنة العليا الليبية المالطية المشتركة والعمل على تفعيلها.

كذلك الاستفادة من مركز بناء القدرات الليبي الموجود بمالطا للقيام بالتدريب التخصصي في مجالات مختلفة بالتعاون مع المؤسسات المالطية والتعاون المشترك في مجال توفير اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد وفق المتاح في البلدين.

بالإضافة إلى زيادة التعاون والتواصل بين المؤسسات الليبية والمالطية لأهمية ذلك بالنسبة للبلدين.

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