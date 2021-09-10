تايمز أوف مالطا: اتفقت مالطا وليبيا على العمل معًا للتصدي للمهربين وتسهيل الأعمال التجارية

أعلنت صحيفة تايمز أوف مالطا اليوم الجمعة إن رئيسا وزراء مالطا وليبيا اتفقوا على معالجة التهريب غير المشروع وتسهيل الأعمال التجارية خلال اجتماع في فاليتا يوم الجمعة.

وقال الوزيرين في بيان صحفي إنهما اتفقا على زيادة التعاون في تسهيل فرص الأعمال بين البلدين .

وأشار أبيلا إلى إن مالطا كانت على الدوام تربطها علاقة خاصة مع ليبيا، على مر السنين كما أن تعاون البلدان في قطاعي الصحة والطاقة ويعملان يداً بيد في قضايا مراقبة الحدود والهجرة والجريمة المنظمة.

وأوضح أبيلا “أستطيع أن أقول هنا إنني ملتزم بتعزيز هذا التعاون بشكل أكبر في الأشهر المقبلة .

في طليعة هذا الالتزام يأتي تسهيل التجارة بين البلدين حيث أن مالطا تعتبر دائمًا ليبيا شريكًا تجاريًا

وقال: أبيلا إنه كان ينقل هذه الرسالة في أروقة بروكسل للقوة الأوروبية.

وأضاف الدبيبة إنه لحماية المصالح الليبية والمالطية ، يخطط البلدان للتعاون في مسائل الأمن الوطني والإقليمي.

تابع الدبيبة بالقول، في معرض تقديم لمحة موجزة عن الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه هذا التعاون ، إن مالطا وليبيا اتفقتا على اعتماد مركز بناء القدرات في مالطا لتدريب الخبراء والمسؤولين الليبيين بحسب ما أوردته الصحيفة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية