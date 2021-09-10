وزارة العمل تبحث مع جهاز التصنيع العسكري تدريب خمسة آلاف شاب وشابة

طرابلس 10 سبتمبر 2021 م ( وال ) – تواصل وزارة العمل والتأهيل وضع الترتيبات لإطلاق خطتها والبرامج التدريبية المهنية، للشباب الباحثين عن عمل، والبالغ عددهم حوالي 5000 آلاف شاب وشابة، تنفيذًا لخطة حكومة الوحدة الوطنية .

حيث عقد بمقر المركز الليبي الكوري للتدريب، اجتماع ضم مدير إدارة التدريب والتكوين المهني بوزارة العمل والتأهيل ” رمزى كشاد “، مع مندوبي جهاز التصنيع العسكري التابع لوزارة الدفاع، تم خلاله بحث آليات التعاون المشترك لوضع برامج تدريبية للشباب، من خلال الاستفادة من الإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة بالثانوية الصناعية، والمجمع الصناعي بني وليد، ومجمع أسبيعة الصناعي، ومجمع كعام الصناعي، وتسخيرها لتأهيل وتدريب الشباب الباحثين عن عمل، ليكونوا قادرين لدخول في سوق العمل. (وال)

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