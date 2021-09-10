الغويل: 500 مليار دينار قيمة إعادة إعمار ليبيا خلال 10 سنوات

توقع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، أن تبلغ قيمة التمويل المطلوب لإعادة إعمار ليبيا نحو 500 مليار دينار ليبي أي ما يعادل 111 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

وأوضح الغويل في مقابلة مع قناة الشرق الإخبارية السعودية، أن مصادر التمويل الأساسية لعملية إعادة إعمار البلاد تتمثل بالحكومة الليبية، بالإضافة لمن سماهم شركاء التنمية من المؤسسات الدولية إلى جانب القطاع الخاص.

وأكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية أن حكومة الوحدة الوطنية عازمة على الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال إعادة الإعمار وإدخال الدول المهمة صاحبة التجارب الرائدة من حيث الخبرة ورأسمال والموارد البشرية واليد العاملة المؤهلة.

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